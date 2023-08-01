В Менделеевске откроется татарская гимназия «Мирас» за 89 млн рублей

В новом учебном году в Менделеевске состоится открытие нового образовательного учреждения — татарской гимназии «Мирас». Сейчас на базе школы №7, где появится гимназия, проходит реконструкция. На эти цели направлено 89 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

На данный момент строители обновляют всю внутреннюю часть, ремонтируют спортзал, в ближайшем будущем заменят окна и двери, благоустроят прилегающую территорию, обошьют фасад. Планируется, что работы завершатся в начале ноября.

Заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Раисе Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и языков народов республики Марат Ахметов ознакомился с концепцией татарской гимназии, которую представил начальник Управления образования района Раис Назипов, а также оценил ход строительства.

Всего гимназия примет 264 ребенка, в штат будет набрано 20 педагогов и наставников.

Из дополнительных занятий здесь будет действовать пятничная школа, которую будет вести хазрат. В литературной школе имени Габдуллы Тукая преподавателем выступит писатель, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Факиль Сафин. В «Мирасе» также будет работать и секция по национальной борьбе корэш.

Марат Ахметов во время осмотра здания будущей гимназии поручил обратить особое внимание и на внутреннее убранство помещений.

«Внутри во всем должен чувствоваться татарский дух, это национальная школа. Пустыми стены оставлять нельзя», — резюмировал Марат Ахметов.