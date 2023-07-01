В Менделеевске освятили храм в честь мученика Уара и Богоявленский источник

В праздник Боголюбской иконы Божией Матери митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил освящение храма в честь мученика Уара в селе Икское Устье Менделеевского района. В храме также присутствовали заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и глава района Радмир Беляев.

Фото: Пресс-служба Менделеевского района

Молитвы в храме возносили прихожане и благодетели прихода, а также местные жители, сообщает пресс-служба Менделеевского района.

«Когда в прошлом году я впервые приехал сюда, меня потрясла красота этой земли. Я благодарен отцу Алексию, что он со своими друзьями и помощниками построил такой замечательный храм. Желаю процветания этому удивительному месту, где так много природных красот и так много тружеников», – обратился владыка.

Митрополит Кирилл вручил церковные награды, а также поблагодарил отца настоятеля и мирян, активно трудившихся в деле строительства церкви.

Владыка также пожелал, чтобы в храме всегда сугубо чтили Пресвятую Богородицу, которой молились жители села Икское Устье до революции. Стоит отметить, что трехпрестольная церковь, построенная в 1813-1820 годах, была взорвана в 1987 году.

Фото: Пресс-служба Менделеевского района

«У нас большое событие — мы освятили наш храм. Огромная благодарность нашим благотворителям, настоятелю отцу Алексию, прихожанам. Добро, которое мы делаем в жизни, всегда возвращается в десятикратном размере. Я очень рад, что в нашем районе жители разных национальностей живут дружно, что мы всё делаем сообща, трудимся в единой команде, – рассказал глава района Радмир Беляев.

Он добавил, что благодаря поддержке министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко и предпринимателей, рядом с Богоявленским храмом в Менделеевске реконструировали родник.

Владыка Кирилл совершил чин освящения святого источника рядом с Богоявленским храмом в Менделеевске.