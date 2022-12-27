В Менделеевске организуют транспорт для отправки посылок в зону спецоперации

В Менделеевске будет организован транспорт для отправки посылок в зону спецоперации — такое решение принято после встречи с активом жен и родственников мобилизованных, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

На встрече решено организовывать подобные мероприятия ежемесячно, для этого будут привлечены средства спонсоров и благотворителей.

Также будет решен вопрос совместной работы с волонтерами. Для них на данный момент остро стоит транспортная проблема. Основное, о чем просят близкие мобилизованных, — это поддержание связи с военнослужащими.

«Мы с ними регулярно созваниваемся, чтобы решать возникающие проблемы и обсуждать волнующие вопросы. Встреча прошла в дружеской, теплой атмосфере. Мы за это время с семьями сблизились, объединились. И это, пожалуй, самое главное сейчас. Следующую встречу назначили на январь», — поделился итогами встречи глава района Радмир Беляев.

Напомним, ранее Менделеевский район доставил в зону СВО гуманитарную помощь и индивидуальные посылки для бойцов. Каждый военнослужащий получил в этой отправке персональный набор, в который входят спальный мешок, дождевик, масхалат, термобелье, сапоги, несколько видов носков и перчатки, средства гигиены, продукты длительного хранения. Отдельно на батальоны были выделены тепловые пушки, лопаты и армированная пленка.