В Менделеевске определят участок для строительства транспортного речного терминала

Руководитель Менделеевского района РТ Радмир Беляев на встрече «Бизнес и Власть. Открытый диалог» с предпринимателями города и района анонсировал крупный инвестпроект по строительству транспортного речного терминала в Менделеевске.

«У нас есть крупный инвестиционный проект, который мы буквально два дня назад обсудили с крупными инвесторами и с которым они планируют войти в федеральную программу. Мы сейчас определяем земельный участок по строительству крупного транспортного речного терминала для принятия крупных судов», — отметил Беляев.

По словам спикера, это достаточно масштабный закамский проект.

«Нам удалось „затянуть“ инвесторов сюда, так как и у других муниципалитетов была такая инициатива. Но мы договорились. Есть земельный участок — свободная зона „Алабуга“. Мы сейчас с Тимуром Наилевичем (генеральным директором ОЭЗ „Алабуга“ Тимуром Шагивалеевым — прим. Т-и) ведем переговоры, и я думаю, они будут успешны. Этот проект даст серьезную динамику для развития территории района, и этот проект сейчас находится в активной фазе работы», — сообщил Беляев.

Руководитель района заметил, что проект рассчитан на крупнотоннажное направление работ. «Река необъятная, выход прямой, 23 километра Камы. Нам сам Бог велел иметь свою набережную, пляж, терминал, порт, лодочную», — резюмировал он.