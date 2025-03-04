В Менделеевске определили победителей олимпиады с призовым фондом в 1,5 млн рублей

В Менделеевске подвели итоги II Всероссийской Олимпиады по химии и химической технологии. Заявки для участия подали больше 740 человек, в очный тур прошли 70 учеников из 17 регионов России. На протяжении трех дней ребята проходили экспериментальный, теоретический туры, по итогам которых определили 10 призеров, 4 победителей и одного абсолютного победителя Олимпиады.

В этом году титул лучшего завоевал ученик 11 класса Владимир Елистратов из Школы центра педагогического мастерства Москвы.

«Я участвовал во многих олимпиадах: всероссийских, международных. Эта олимпиада была даже сложнее международного уровня для меня. Мне понравилось — были интересные задания» — отметил Владимир.

Победителями Олимпиады стали ученики 9 класса Максим Алексеев из Барнаула и Павел Шептунов из Салавата, а также 10-классник Саид Нургаянов из Казани. Каждый из участников отметил высокий уровень сложности.

«Сейчас олимпиада вошла в перечень олимпиад Минпросвещения, что дает возможность получить дополнительные баллы при поступлении. Но наша цель — стать олимпиадой перечня Минобрнауки, чтобы поступать в университеты (не только КФУ) без вступительных испытаний» — отметила проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова.

У олимпиады «Потомки Менделеева» один из самых внушительных призовых фондов – 1,5 млн рублей. Победители и призеры олимпиады получили сертификаты на 100 и 30 тысяч рублей. Такое же поощрение предусмотрено и для наставников детей. Дополнительные преференции участники получают и от химического комплекса «Аммоний».

«Уверен, что ваш искренний интерес к Олимпиаде и наше стремление поддержать влюбленных в химию - это идеальная формула для того, чтобы талантливые люди нашли свое место в химической отрасли. Победители, по окончанию учебы, смогут начать свой профессиональный путь на одном из крупнейших и самых современных химических комплексов страны», - отметил гендиректор завода Дмитрий Макаров.

Попечителем олимпиады выступает Роман Троценко, в Менделеевске она появилась по его личной инициативе. В 2023 идею проведения олимпиады он предложил Раису РТ Рустаму Минниханову, который инициативу поддержал.

«Мы — город химиков. Проводить, благодаря поддержке химического комплекса «Аммоний», Всероссийскую олимпиаду по химии в нашем городе — это большое достижение. Лучшие молодые умы страны приезжают к нам в город. Мы обязательно будем расширять это мероприятие» — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Олимпиада стала еще одной ступенью в создании образовательного кластера и кадровой политики комплекса, который растит химиков не только на родной земле, но и привлекает лучших потенциальных сотрудников на олимпиаду со всей России и мира. Олимпиада в этом году стала Международной, заявки поступили из Белоруссии и Казахстана.

В прошлом году титул и заветную статуэтку получил уфимец Вадим Харисов. Почти сразу после олимпиады в Менделеевске он еще раз подтвердил звание лучшего на Международной менделеевской олимпиаде в Китае.