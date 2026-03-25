В Менделеевске определили дату и место проведения праздника «Семык»

В Менделеевском районе Республики Татарстан утвердили дату и место проведения национального марийского праздника «Семык». В 2026 году он состоится 30 мая на живописной поляне у реки Тоймы, рядом с деревней Ильнеть.

Концепцию мероприятия представили в администрации района. «Семык» – один из ключевых традиционных праздников марийского народа, символизирующий приход лета, торжество жизни и уважение к предкам. Центральное место в обрядах занимает почитание душ усопших родственников и земледельческие ритуалы.

Как сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров, программа будет включать театрализованное действие, обрядовые практики, хороводы, народные игры, выступления фольклорных коллективов, а также работу «Города мастеров» и интерактивных площадок.

В основе сценария лежит тема «Сÿмык шÿдыр», раскрывающаяся через три этапа праздника и объединяющая традицию и современное восприятие.

«Семык – это не просто праздник. Это время, проживая которое мы останавливаемся в беге повседневности и прислушиваемся к тишине. Тема „Сÿмык шÿдыр“ позволяет сделать действо глубоким, аутентичным и современным одновременно, превращая его в личное переживание цикла жизни», – пояснил Искандаров.

Гостей праздника, как ожидается, познакомят с традиционными обрядами, в том числе символическим умыванием росой и прохождением «тропы предков» в саду памяти.

Ранее Менделеевск уже принимал Семык и народный праздник Гырон-Быдтон, который посещал Раис Татарстана Рустам Минниханов.