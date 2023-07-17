В Менделеевске объявили о трех кадровых назначениях

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Менделеевска глава района Радмир Беляев представил нового начальника Управления культуры Виктора Япаева. Ранее он занимал должность директора Старогришкинского сельского Дома культуры.

Также назначен исполняющий обязанности помощника главы по противодействию коррупции. Им стал Ильнур Акбаров, который ранее являлся директором молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост».

Виктор Япаев

Новым начальником исправительной колонии-10 назначен подполковник Ильдар Минахметов. Его в ИК представил руководитель УФСИН по Татарстану Эдуард Хиалеев.

«Ильдар Рашитович — уроженец Менделеевска, работает в колонии с 2008 года, до этого занимал пост заместителя начальника. Так что хорошо знает свою работу, и я уверен, справится на высшем уровне с новыми задачами. Желаю успехов!» — поздравил с назначением Радмир Беляев.

Ильнур Акбаров