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В Менделеевске новые врач и фельдшер получили 300 тысяч рублей
На деловом понедельнике в администрации Менделеевского района новому врачу и фельдшеру вручили 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Сертификаты передала заместитель главы района Лейсан Галеева.
Денежный сертификат на сумму 200 тысяч рублей получил врач-хирург Абдулла Абдуллаев, на 100 тысяч — фельдшер скорой помощи Руслан Мустафин.
«В районе запущена муниципальная программа при поддержке АО „Аммоний“. На данный момент Центральная районная больница укомплектована почти на 70%. Надеемся улучшить этот показатель с помощью нашей грантовой программы», — отметил глава района Радмир Беляев.
Напомним, с целью привлечения специалистов-медиков, устранения острой нехватки врачей и фельдшеров в Менделеевском районе было принято решение выплачивать грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей каждому новому врачу, заключившему трудовой договор с Менделеевской центральной районной больницей, и в размере 100 тысяч рублей каждому новому фельдшеру.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
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