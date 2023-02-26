В Менделеевске неделя масляничных гуляний завершилась праздником в парке «Дружба»

В Менделеевске, чтобы отпраздновать Масленицу, на нескольких площадках города подготовили традиционную программу с хороводами, выпеканием блинов и сжиганием Чучела, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

25 февраля жители Территориального общественного самоуправления «Поселок» собрались на площади. С праздником жителей и гостей поздравили замруководителя исполкома по социальным вопросам Константин Макаров и председатель общественных организаций ветеранов и пенсионеров Лариса Кривилева.

Активисты Союза пенсионеров России, работники школы №2 и детского сада под руководством председателя ТОСа «Поселок» Екатерины Кузнецовой подготовили костюмированное представление, яркий сценарий, игры для детей и взрослых, сладкие подарки для победителей конкурсов.

Дети смогли прокатиться в повозке, поучаствовать в перетягивании каната. Всех собравшихся угощали ароматным чаем на травах и вкусными блинами. Кульминацией праздника стало сжигание чучела Маслены.

26 февраля Масленица прошла в парке «Дружба». Хозяйки представили блины различных цветов и форм, а бюджетные учреждения района участвовали в конкурсе «Барыня Маслена».

Собравшиеся пели песни, танцевали, водили хороводы, дети катались на лошадях. Всего на народные гулянья пришли более тысячи человек.

Всех жителей поздравил глава района Радмир Беляев: «Дорогие менделеевцы, я искренне поздравляю всех с праздником, с проводами зимы. Скоро наступит весна. А когда наступает весна, и природа просыпается, и много у нас работы по благоустройству начинается. Поэтому будем делать наш город еще лучше! Всех с праздником!».