В Менделеевске названы победители конкурса на лучшее новогоднее оформление

В Менделеевске состоялось награждение победителей конкурса «Лучшее новогоднее оформление учреждений, предприятий, организаций Менделеевского района». Имена отличившихся сотрудников озвучил на аппаратном совещании руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

Лучшим учреждением спорта стала детско-юношеская спортивная школа «Батыр», которую возглавляет директор Оксана Габдулбареева. Лучшим учреждением образования — детский сад комбинированного вида №11 «Планета детства» под руководством Людмилы Будник.

Лучшим учреждением культуры признан районный Дом культуры «Юность» и его директор Миляуша Канипова. В номинации лучшее новогоднее оформление предприятия первое место занял АО «Аммоний» в лице Райхана Сабирзянова — начальника бюро социального развития завода.

Лучшее новогоднее оформление сельского поселения принадлежит Енабердинскому поселению и его главе Евгению Никифорову. В номинации за креативный подход к новогоднему оформлению наградили Ильсура Мухаметдинова, который оригинально украсил свой автомобиль «Волга». Также на совещании назвали лучшую новогоднюю точку общепита и объект бизнеса.

Всем отличившимся организациям вручили подарочные сертификаты на 5 тыс. рублей.

«В этом году есть неплохие результаты, эту работу планомерно будем продолжать. Поздравляю всех победителей и благодарю за активное новогоднее оформление своих объектов!» — подытожил Радмир Беляев.