В Менделеевске назначен помощник главы района по противодействию коррупции

В Менделеевске назначен помощник руководителя района по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Рустем Сабитов. Нового сотрудника на городской планерке представил руководитель района Радмир Беляев.

Ранее Сабитов работал следователем в прокуратуре в Набережных Челнах, помощником прокурора, на предприятиях и организациях в отделах безопасности. Последнее место работы — главный специалист Управления административно-технической инспекции исполкома Набережных Челнов.

«На Рустема Ильдановича мы возложим очень ответственное направление — это и взаимодействие, связанное с контрольно-надзорными органами, нашими службами. Успехов в работе», — отметил Беляев.