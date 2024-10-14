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В Менделеевске назначен помощник главы по мобилизационной работе
На должность помощника главы по мобилизационной работе Менделеевского района Татарстана назначен Андрей Закусилов. На деловом понедельнике его представила замглавы района Лейсан Галеева.
«Давайте пожелаем Андрею Викторовичу крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в новой должности», — отметила замглавы.
Андрей Закусилов родился 18 мая 1974 года в городе Калининабад Таджикской ССР. В 2008 году окончил Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России по специальности «пожарная безопасность». В 2018-м – Казанский национальный исследовательский технологический университет по специальности «технологические машины и оборудование».
Начал свою трудовую деятельность с должности начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в акционерном обществе «Химзавод им. Л. Я. Карпова».
До назначения на должность трудился главным специалистом пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Менделеевскому району РТ.
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