Руc Тат
16+
СВО 17 ноября 2025 10:13

В Менделеевске наградили старшую медсестру районной больницы – участницу СВО

Фото: пресс-служба Менделеевского района&nbsp;РТ.

На деловом понедельнике заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева вручила Благодарственное письмо старшей медицинской сестре приемно-диагностического отделения Менделеевской Центральной районной больницы Гульнаре Шакировой.

Гульнара недавно вернулась из зоны специальной военной операции, где с ноября 2023 года служила по контракту в качестве медицинской сестры, оказывая помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Лейсан Галеева отметила неоценимый вклад Гульнары в спасение жизней, ее самоотверженность, мужество и верность профессиональному долгу.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#СВО
