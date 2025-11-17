В Менделеевске наградили старшую медсестру районной больницы – участницу СВО

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На деловом понедельнике заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева вручила Благодарственное письмо старшей медицинской сестре приемно-диагностического отделения Менделеевской Центральной районной больницы Гульнаре Шакировой.

Гульнара недавно вернулась из зоны специальной военной операции, где с ноября 2023 года служила по контракту в качестве медицинской сестры, оказывая помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Лейсан Галеева отметила неоценимый вклад Гульнары в спасение жизней, ее самоотверженность, мужество и верность профессиональному долгу.