В Менделеевске наградили старшую медсестру районной больницы – участницу СВО
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
На деловом понедельнике заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева вручила Благодарственное письмо старшей медицинской сестре приемно-диагностического отделения Менделеевской Центральной районной больницы Гульнаре Шакировой.
Гульнара недавно вернулась из зоны специальной военной операции, где с ноября 2023 года служила по контракту в качестве медицинской сестры, оказывая помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению.
Лейсан Галеева отметила неоценимый вклад Гульнары в спасение жизней, ее самоотверженность, мужество и верность профессиональному долгу.
