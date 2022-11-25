Строительство картинг-трассы длиной 1200 метров начнется в Менделеевске

В Менделеевске в 2023 году начнется строительство картинг-трассы на 1200 метров, сейчас идет обсуждение проекта и концепции. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Также планируется установить трибуну на 600 мест, построить административное здание, гараж для картов, багги-трек. Все это разместится возле Центрального стадиона им. Д.И. Менделеева.

«При согласовании и финансировании работа начнется в 2023 году, и до 2024 года планируется реализовать проект», — сообщила начальник пресс-службы Анастасия Шишикина.

В целом в Менделеевском районе намерены развивать этот вид спорта. По словам главы района Радмира Беляева, желающих заниматься много, но нет полноценной и оборудованной трассы, недостаточно развита материально-техническая база.

Сейчас картингом занимаются 17 воспитанников, среди них пять победителей республиканских соревнований. При реализации проекта планируется охватить более 150 детей.