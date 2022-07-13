В Менделеевске начнется строительство дома для полицейских

В Менделеевске в ближайшее время начнется строительство дома по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ. Часть арендного жилья будет предоставлена полицейским. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Белев.

«Это одна из мер поддержки сотрудников МВД нашего района. О них мы сегодня говорили на совещании в отделе МВД», — отметил он.

Помимо жилья для полицейских, в Менделеевском районе предусмотрено освобождение от оплаты за питание детей в школе. Отличившимся сотрудникам ежеквартально предоставляются абонементы в комплексы «Нептун» и «Химик», они также получают путевки в санаторий «Ижминводы». Предусмотрено и материальное поощрение отличившихся сотрудников на профессиональные праздники и на памятные даты от администрации района.

«Сейчас прорабатывается вопрос по компенсации затрат на оплату абонентской платы в детских садах. Также сегодня дал поручение проработать вопрос освобождения от оплаты за питание дошкольников», — добавил Беляев.