В Менделеевске начался ремонт ключевых участков улично-дорожной сети

В Менделеевске стартовали дорожные работы в рамках планового обновления улично-дорожной сети. В текущем году ремонт охватит несколько ключевых участков города, включая улицы Бурмистрова, Татарстана и Советская, а также въездную дорогу со стороны Метелицы.

Как сообщили в муниципалитете, дорожные службы уже приступили к укладке нового асфальтового покрытия на улице Татарстана. В мае работы поэтапно продолжатся на остальных участках.

Общая протяженность ремонтируемых дорог составит около 3 тыс. метров. Реализация проекта направлена на повышение качества транспортной инфраструктуры и улучшение условий передвижения для жителей и гостей города.

В рамках работ предусмотрена полная замена изношенного асфальтового покрытия, расширение проезжей части, установка новых бордюров и обустройство тротуаров. Также планируется модернизация системы уличного освещения и установка современных дорожных знаков.

Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения. В частности, на улице Бурмистрова появятся проекционные пешеходные переходы, обеспечивающие высокую видимость в темное время суток.

Отмечается, что проводимые работы направлены на создание безопасной и современной городской среды, соответствующей актуальным стандартам качества и комфорта.