В Менделеевске началось строительство нового гостиничного комплекса со СПА и рестораном на улице Октябрьская. Предполагается, что комплекс получит 4 звезды.

Новая гостиница появится на месте бывшей. Сейчас здание заброшено и пустует.

«Строители начали демонтаж внутри здания. Само здание разрушать не планируют, его реконструируют, а также появятся дополнительные помещения в виде пристроек. Проектные работы также продолжаются. Сроки завершения работ пока затруднительно назвать», — объяснила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Менделеевского района Анастасия Шишкина.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая к гостинице территория и парковочная зона.

С идеей строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Менделеевске выступил глава холдинга «Тулпар» Наиль Сулейманов.