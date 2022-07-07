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Ру Тат
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Строительство
7 июля 2022  02:20
Эльза Кузнецова

В Менделеевске началось строительство нового гостиничного комплекса

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В Менделеевске началось строительство нового гостиничного комплекса

В Менделеевске началось строительство нового гостиничного комплекса со СПА и рестораном на улице Октябрьская. Предполагается, что комплекс получит 4 звезды. 

Новая гостиница появится на месте бывшей. Сейчас здание заброшено и пустует. 

«Строители начали демонтаж внутри здания. Само здание разрушать не планируют, его реконструируют, а также появятся дополнительные помещения в виде пристроек. Проектные работы также продолжаются. Сроки завершения работ пока затруднительно назвать», — объяснила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Менделеевского района Анастасия Шишкина.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая к гостинице территория и парковочная зона.

С идеей строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Менделеевске выступил глава холдинга «Тулпар» Наиль Сулейманов.

Фото и эскизы: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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