Начальником Управления капитального строительства Менделеевска стал Юнэс Готин

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В Менделеевске назначен новый начальник Управления капитального строительства — им стал Юнэс Готин. Руководителя на деловом понедельнике представил глава района Радмир Беляев.

«Юнэс Александрович хорошо известен в Менделеевске. Пожелаем ему успехов!» — отметил Беляев.

Юнэс Готин родился 28 мая 1961 года в Свердловской области, служил в составе группы Советских войск в Германии. Закончил Казанский инженерно-строительный институт в 1987 году, по распределению приехал в Менделеевск. Начал свою карьеру мастером, затем стал начальником участка, главным инженером, начальником СМУ.

С 2004 года по сегодняшнее время трудился в качестве предпринимателя по строительству и ремонту в Менделеевске и районе. Награжден почетными грамотами главы района, благодарственным письмом Правительства РТ, медалью «В память 1000-летия Казани», а также удостоен почетного звания «Заслуженный строитель РТ».