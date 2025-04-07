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Общество 7 апреля 2025 08:36

В Менделеевске начались работы по ямочному ремонту дорог

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В Менделеевске начались работы по ямочному ремонту дорог
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске рабочие ООО «Алексеевскдорстрой» приступили к восстановлению дорожного покрытия. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы Менделеевского района РТ Лейсан Галеева.

Специалисты будут выполнять фрезерование выбоин, проливку битумом и укладку горячей асфальтобетонной смеси. В первую очередь отремонтируют основные магистрали с интенсивным движением: улицы Гунина, Гассара, Ленина, Фомина, Химиков, Татарстана, Чоловского и Трудовую.

Планируется завершить работы на этих улицах до 5 мая. После этого, с 15 мая, начнутся работы по ямочному ремонту дорог и тротуаров во дворах.

«Уважаемые автомобилисты, просим вас с пониманием и терпением отнестись к данной ситуации. Будьте внимательны на дорогах и следите за знаками и указателями», – обратилась Галеева к автолюбителям.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#ямочный ремонт дорог
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