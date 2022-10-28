В Менделеевске на зиму повысили зарплату механизаторам

С 1 ноября в Менделеевском районе будет повышена зарплата механизаторов на зимний период. Такая практика была впервые введена в прошлом году. Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, зарплату повысят на 10 тыс. рублей.

«В летний период заработная плата механизаторов составляет 22 500 рублей. В зимний период — с 1 ноября до 1 апреля — ее сумма вырастет до 32 500 рублей», — рассказали в администрации.

В эти дни в Менделеевском районе ведется подготовка к зимнему периоду. Подготовлено 10 единиц техники, заготовлено 1,2 тыс. тонн песко-соляной смеси, 600 тонн песка. При обильных снегопадах район будет арендовать и выводить до очистки улиц дополнительную технику.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев на выездном совещании по подготовке к зимнему сезону поручил разработать схему уборки снега и дорожную карту — каждая территория должна быть закреплена за конкретным ответственным лицом.