В Менделеевске на восьми улицах залатают ямы на дорогах

В Менделеевске стартовали работы по ямочному ремонту дорог. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев.

«Дорожные рабочие ООО „Брус“ приступили к ямочным работам дорог. Специалисты выполнят фрезерование выбоин, проливку битумом и укладку горячей асфальтобетонной смеси», — отметил спикер.

В первую очередь отремонтируют основные магистрали с интенсивным движением — улицы Гунина, Гассара, Ленина, Фомина, Химиков, Татарстана, Чоловского, Трудовая.

Планируется завершить работы на данных улицах до 5 мая. С 15 мая запланированы работы по ямочному ремонту дорог и тротуаров во дворах.

«Уважаемые автомобилисты, отнеситесь с пониманием и терпением к данной ситуации и будьте внимательными на дорогах», — призвал Беляев.