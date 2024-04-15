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В Менделеевске на восьми улицах залатают ямы на дорогах
В Менделеевске стартовали работы по ямочному ремонту дорог. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев.
«Дорожные рабочие ООО „Брус“ приступили к ямочным работам дорог. Специалисты выполнят фрезерование выбоин, проливку битумом и укладку горячей асфальтобетонной смеси», — отметил спикер.
В первую очередь отремонтируют основные магистрали с интенсивным движением — улицы Гунина, Гассара, Ленина, Фомина, Химиков, Татарстана, Чоловского, Трудовая.
Планируется завершить работы на данных улицах до 5 мая. С 15 мая запланированы работы по ямочному ремонту дорог и тротуаров во дворах.
«Уважаемые автомобилисты, отнеситесь с пониманием и терпением к данной ситуации и будьте внимательными на дорогах», — призвал Беляев.
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