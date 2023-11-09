В Менделеевске на «Ушковских островах» высадили саженцы голубой ели

В Менделеевске высадили 30 саженцев голубой ели в парке «Ушковские острова». В посадке растений приняли участие 30 человек, в том числе заместиль главы Менделеевского района Лейсан Галеева, руководитель исполнительного комитета Роберт Искандаров, начальники управлений, а также сотрудники администрации и исполкома.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, работа по озеленению города продолжается. Осенью и весной о саженцах будут заботиться специалисты МУП «Управление благоустройства».

«Администрация Менделеевского района также будет контролировать, чтобы деревья приживались. Спасибо коллективу за поддержку в посадке деревьев», — прокомментировала Лейсан Галеева.

Всего в этом году здесь посадили более 450 деревьев — город будут украшать сосны, рябины, канадский краснолистный клен, березы, голубые ели, туи. В Монашевском сельском поселении менделеевцы высадили более 4,5 тыс. сосен.