В Менделеевске на сходе граждан затронули проблемы вандализма и ЖКХ

В Менделеевске состоялся сход граждан, в котором приняли участие жители Территориально-общественного самоуправления «Химик». На собрании подвели итоги года и обозначили цели на 2023-й.

По словам главы Менделеевского района Радмира Беляева, жители в ТОС «Химик» активные, задают много вопросов. По его мнению, если есть диалог, значит, есть и задачи, решения и развитие.

На собрании была затронута проблема вандализма. Жители призвали уделить ей особое внимание — люди вырывают цветы с клумб, портят малые архитектурные формы.

В городе установлены камеры, вандалов обычно удается вычислить. Только в этом году по программам «Безопасный город» и «Безопасный двор» будет увеличено количество камер видеонаблюдения на 89. Всего на сегодняшний день во дворах установлено 112 камер, по городу — 43.

«Несмотря на принимаемые меры, такие факты случаются нередко. Будем работать над этим. В первую очередь, просьба к родителям разговаривать об этом с детьми», — отметил Беляев.

Жители дома на Юбилейной, 4 попросили убрать мусорные стояки в подъезде. К ним выедет жилинспекция. Если представители инспекции дадут согласие и все жители будут «за», выступы с мусоропровода уберут.

На сходе зашла речь и о ремонте городской бани. На базе учреждения могут быть созданы термы. Управление строительства готовит расчетно-сметную документацию. Помимо этого, прорабатывается вопрос ремонта дорог у Химиков, 8, а также отопления на Химиков, 5.

В беседе с «Татар-информом» руководитель муниципального образования Радмир Беляев отметил, что сход граждан позволяет наладить прямой диалог между всеми службами, главой района и обычными жителями.

«Это реальная возможность прямого контакта, открытого диалога с гражданами. Безусловно, сейчас много работы проводится в онлайн-режиме. Стоит отметить, что вопросов возникает меньше, когда ты ведешь активную работу в социальных сетях. То есть если в соцсетях ты активен, то люди там уже отрабатывают свои вопросы. Но очень важны и личные встречи, которые позволяют услышать все запросы жителей и тех групп населения, которые не хотят, не имеют возможности обращаться в социальных сетях», — пояснил собеседник агентства.

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