В Менделеевске на референдуме голосуют переселенцы с Донбасса

Сегодня в 10.00 открылись двери временного избирательного участка, который расположен в Центре детского творчества. Референдум с первых минут собрал очереди из числа жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые временно проживают в Менделеевском районе, пишут «Менделеевские новости».

Нина Исакова из Краматорска поделилась, что пришла проголосовать за вхождение Донбасса в состав России. «Мы этого долго ждали, сегодня праздник для всех нас», — рассказала женщина.

Жительница Луганской народной республики Елена Янишина сообщила журналистам, что ее дети переехали в Менделеевск в 2014 году. «И нам судьба соизволила вернуться в Россию. Все уверены, что Россия победит», — высказала она свое мнение.

Зал голосования оборудован закрытыми кабинами по обе стороны от столов членов комиссии. Голосующие бюллетени опускают в опечатанные прозрачные урны с наименованиями территорий. Соблюдаются все меры по коронавирусной профилактике, имеются антисептические средства.

Заместитель главы района Лейсан Галеева отметила, что голосование проходит в штатном режиме, организованно. «Сегодня жители Луганской и Донбасской народных республик, переживающие трудный период своей истории, определяют окончательный выбор: быть или не быть в одной семье с великой страной — Россией», — напомнила замглавы.

У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, проживающих на территории Татарстана, есть возможность проголосовать на избирательных участках до 27 сентября.