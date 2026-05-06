В Менделеевске на пруды Ушковских островов выпустили лебединую пару после зимовки

В Менделеевске дали старт «лебединому сезону» – на пруды Ушковских островов выпустили лебединую пару, которая уже несколько лет живет на этой территории.

Для птиц здесь обустроен летний дом прямо на воде, а зимуют они в конноспортивной школе. После зимовки лебедей на пруд выпустил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

«Зимовка прошла хорошо, пара прекрасно себя чувствует. Жители и гости города уже не представляют Ушковские острова без этих прекрасных гордых птиц. Мы считаем их своеобразным символом парка», – отметил он, добавив в соцсетях, что лебедей нельзя кормить хлебом, так как это может навредить их здоровью.

История этих птиц началась несколько лет назад, когда один из лебедей отбился от стаи во время перелета на зимовку и получил травму крыла. Его обнаружили и на время холодов забрали в тепло, где вылечили. Весной птицу выпустили на волю.

Однако следующей осенью он не улетел вместе с сородичами. Лебедю вновь помогли перезимовать, а затем для него нашли пару. Позднее на воде появился специальный дом, чтобы птицы могли жить в привычной среде и при благоприятных условиях воспитывать потомство.