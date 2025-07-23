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Общество 23 июля 2025 12:59

В Менделеевске на «Гонке Героев» разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями

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В Менделеевске на «Гонке Героев» разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями
Юрий Разбежкин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Гонка Героев», которая пройдет 9 августа в Менделеевске, в этом году получила федеральный статус. В рамках мероприятия разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями. Победители смогут войти в сборную России и получить квалификацию на чемпионаты мира и Европы 2026 года, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

«Федерация гонок с препятствиями создана не так давно, и Россия на этих соревнованиях до сих пор является одним из лидеров. Наши спортсмены, официальная сборная России, занимают в международном зачете лидирующие места. Кубок России, который мы проводим в Менделеевске, – это, по сути, квалификация спортсменов на чемпионат мира и чемпионат Европы 2026 года по гонкам с препятствиями», – отметил он.

Как уточнили в пресс-службе района, на соревнования в том числе приедут звездные спортсмены: финалист экстремального шоу «Суперниндзя» Даниил Каргинов, серебряный призер чемпионата Европы Николай Бажанов, олимпийская чемпионка Юлия Ахтямова, чемпион Европы Иван Дегтярев.

«Если вы при регистрации выберете чемпионат или кубок, покажете достойный результат, то вас обязательно отберут на международные соревнования», – уточнил Разбежкин.

Напомним, что гонка в Менделеевске пройдет в рамках программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

#лето в Татарстане #гонка героев
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