В Менделеевске на «Гонке Героев» ожидают более 10 тыс. гостей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Гонка Героев «Битва эпох»: Часть 2 пройдет в Менделеевске 9 августа. Ожидается, что мероприятие посетит более 10 тыс. гостей из России и стран зарубежья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель района Роберт Искандаров.

«В Менделеевском районе проживает 30 тыс. человек, а в Менделеевске – 23 тыс. населения. Когда проходит «Гонка Героев», к нам приезжает порядка 10 тыс. гостей – около 2,5 тыс. участников и порядка 7 тыс. зрителей. Это, конечно, событийное мероприятие для нашего города, и оно дает нам большой эффект при привлечении туристов», – отметил он.

Роберт Искандаров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Искандаров также рассказал, что в этому году гонка получила федеральный статус: в Менделеевске разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями. Участники, занявшие первые места в зачете Кубка, смогут попасть в Сборную России по гонкам с препятствиями. Финишеры также смогут получить квалификацию на чемпионаты мира и Европы 2026 года.

В этом году гонка пройдет на обновленной трассе, которая включает 39 препятствий, а ее длина – почти 12 км, рассказал руководитель проекта Игорь Кактыш. Препятствия стилизуют под разные эпохи – часть расскажет об истории Татарстана, Менделеевска, Старой Бондюги, Казани.

Игорь Кактыш Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«По насыщению препятствий, по их разнообразию и по длине маршрута трасса «Гонки Героев» в Менделеевске у нас одна из самых сложных и протяженных. Она, наверное, одна из немногих трасс, которая готова принимать соревнования такого уровня, как Кубок России по гонкам с препятствиями и Чемпионат Татарстана по гонкам с препятствиями», – подчеркнул Кактыш.

Организаторы также рассказали, что трассу можно пройти в костюмах исторических, литературных персонажей, героев кино.

«Будет, например, взвод невест – около 25 девушек будут бежать за одним инструктором, женихом. Будем также наблюдать взводы индийцев, китайцев, мексиканцев. Так что если не можете участвовать и пробежать всю трассу, то можно хотя бы приехать посмотреть, что будет происходить и как это все действо в Менделеевске будет организовано. Приезжайте в наш кемпинг, приезжайте гостями, посмотрите город», – отметил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Юрий Разбежкин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году организаторы приняли решение поощрить самых сильных, быстрых и сплоченных среди корпоративных команд. Участниками корпоративного Чемпионата могут стать коллективы предприятий, в составе должно быть 10 человек. Командам необходимо пройти регистрацию на сайте и направить визитку с указанием спортивных достижений с прошлых забегов с препятствиями на почту rajxan65@mail.ru. На основе заявок жюри выберет 15 претендентов на победу, уточнили в пресс-службе района.

Организаторы также отметили, что при необходимости после гонки гости и герои смогут переночевать в палаточном лагере. Отдельная площадка будет и для автодомов. Автокемпинг расположится рядом с палаточным лагерем.