В Менделеевске на доме возле арт-купола появился мурал «Город будущего»

В Менделеевске завершают работу над муралом «Город будущего», который появился у купольного арт-пространства «Атмосфера».

«Рядом с нашим арт-пространством завершается работа над новым муралом. Он передает настроение этой территории — нового, инновационного, современного. Уже вскоре мурал будет встречать гостей литературно-театрального фестиваля „Пастернаковские чтения“, который мы примем 20-22 сентября», — рассказал глава района Радмир Беляев.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, всего в этом году в городе масштабные изображения появятся на фасадах четырех многоквартирных домов.

Работы начались с утепления фасадов, после подготовительных работ художники начали наносить арт-объекты.

На улице Фомина создадут мурал «Пусть цветут все цветы» – символ мультикультурности района. Изображение портрета девушки на фоне цветов, представляющих различные национальности, напоминает о согласии.

Тема традиционных ценностей получит свое отражение в мурале «Река из прошлого в будущее» на улице Тукая. Вдохновленный работами местного художника Амира Мазитова, автор мурала изобразит реку времени, по которой мальчик запускает бумажные кораблики — символ его мечтаний и устремлений.

Четвертый мурал на улице Химиков посвятят семье Ушковых, заложивших основы химической промышленности в регионе. Их изображение в виде силуэтов подчеркнет их важность для истории города.

Серия продолжит традицию нанесения изображения предыдущих двух лет. Тогда на фасадах домов появились портреты Бориса Пастернака, Габдуллы Тукая, Александра Пушкина, Дмитрия Менделеева и других.