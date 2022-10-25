В Менделеевске на боевое слаживание в Казань проводили мобилизованного офицера

Сегодня в Менделеевске состоялись проводы мобилизованного офицера. Представители власти передали от района необходимые вещи и пожелали ему вернуться домой живым и здоровым.

Во время инструктажа военный комиссар Менделеевского района Сергей Залуженко выразил слова поддержки.

«Ты уже герой! То, что пришел, не побоялся, не струсил! Я знаю, что все будет хорошо и ты в это верь, обязательно! Верь в своих любимых. И помни — за тобой твоя семья, Менделеевский район, Татарстан и вся Россия!» — отметил он.

В пресс-службе Менделеевского района РТ отметили, что в общей сложности в Казань на переподготовку было отправлено 109 мобилизованных граждан. Офицер, который сегодня отправился в столицу Татарстана, не захотел называть свое имя.