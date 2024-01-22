В Менделеевске на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны

В Менделеевске простились с участником Великой Отечественной войны Билалом Валеевым, который скончался на 99-м году жизни.

Гражданская панихида состоялась во дворе дома на улице Трудовая, где проживал ветеран. От имени главы района выступила его заместитель Лейсан Галеева. Она отметила, что жизнь Билала Валеева была примером служения Родине и патриотизма.

Соболезнования близким и родным фронтовика выразили военный комиссар Сергей Залуженко, председатель общественного совета Салим Хабибуллин, представители районного отдела МВД и исправительной колонии.

Билал Валеев родился 18 января 1926 года в Чувашии. Ушел на войну 17-летним юношей в конце 1943 года. Воевал на Белорусском фронте, был стрелком-автоматчиком 359-го стрелкового полка. Затем находился в тылу, в Минске, Борисове, Оршове, Бресте, вплоть до окончания войны. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд», «За освобождение Белоруссии», орденом Отечественной войны II степени (в 1985 году).

После войны Билал Валеев окончил школу МВД и много лет служил в органах внутренних дел, в исправительной колонии №10. Вырастил и воспитал троих детей, у него остались четыре внука и шесть правнуков.