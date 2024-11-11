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Общество 11 ноября 2024 11:05

В Менделеевске механизаторам повысят зарплату на весь зимний период

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В Менделеевске с 1 ноября на весь зимний период повысят заработную плату механизаторам. Такое поручение на деловом понедельнике дал глава района Радмир Беляев. Впрочем, он пока не стал уточнять размер денежного вознаграждения.

Беляев отметил, что зимой за чистотой в городе будут следить МБУ «Благоустройство», ООО «Нептун +» и «Зеленый город».

«Проверили готовность снегоуборочной техники. На сегодня для уборки снега подготовлены 12 единиц техники, 1200 тонн песко-соляной смеси. При необходимости будет арендована дополнительная техника», — сообщил глава района.

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