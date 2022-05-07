В Менделеевске прошли уличные концерты для узника концлагерей и участников войны

В Менделеевске в преддверии 77-й годовщины Победы концертами под открытым небом поздравили узника концлагерей Антонину Кравченко и двух участников войны Зайнака Аглиева и Билала Валеева. Организатором выступило Управление культуры Менделеевского района, рассказали «Татар-информу» в администрации муниципалитета.

Хореографические номера исполнил заслуженный коллектив народного творчества РФ «Шаян». К поздравлениям присоединились друзья, родные, юнармейцы. Руководитель района Радмир Беляев поздравил защитников нашей Родины, вручил подарки от Президентов России и Татарстана, «Единой России» и от себя лично.

Руководитель поблагодарил ветеранов за подвиг, пожелал им крепкого здоровья, мирного неба над головой, и отметил, что в Менделеевском районе активно продолжается патриотическое воспитание молодежи.

Антонина Кравченко родилась в 1935 году в Воронежской области, которая в годы войны была оккупирована фашистами. Семью Антонины немцы выгнали из дома, поселили в лагере пересыльного пункта, чтобы затем отправить в Германию.

Вскоре узников посадили в эшелоны, которые должны были идти в Польшу, а затем в Германию. На территории Курской области железную дорогу разбомбили, люди смогли выскочить из вагонов и скрыться. Вернувшись в родное село, Антонина увидела вместо дома пепелище. Семья вынуждена были жить в траншеях, землянках.

Зайнак Аглиев родился в 1927 году в селе Бизяки Бондюжского района ТАССР. Мобилизован в 1944 году Бондюжским райвоенкоматом. Старший лейтенант. Служил в частях Прибалтийского военного округа. Демобилизован в 1954 году.

Призвали его в армию в 17 лет, после окончания школы.

Билал Валеев родился в 1926 году в Чувашии. В 1943 году был мобилизован Шемуршинским райвоенкоматом Республики Чувашия. Воевал на Белорусском фронте, стрелок-автоматчик, рядовой 359 стрелкового полка.

Находился в тылу в Минске, Борисове, Оршове, Бресте вплоть до окончания войны. Демобилизован в 1950 году.

Работал в колонии №10. Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд», «За освобождение Белоруссии», орденом Отечественной войны II степени 1985 года.