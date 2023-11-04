В Менделеевске ко Дню народного единства наградили волонтеров за поддержку бойцов СВО

Во Дворце культуры им. С.Гассара в Менделеевске состоялся концерт, приуроченный ко Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан.

Со сцены с приветственным словом обратился руководитель исполкома Роберт Искандаров. «Главное наше богатство — это радушные, трудолюбивые и талантливые люди — наш дружный и многонациональный народ!» — произнес он.

В честь Дня народного единства активистам города были вручены благодарственные письма главы района за активное участие в деятельности по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации.

В Менделеевском районе дружной и сплоченной семьей проживают люди разных национальностей, с разным историческим прошлым и культурными традициями.

Особое место в укреплении межнациональных отношений занимает районный Дом дружбы народов.

По словам главы исполкома, в Менделеевском районе накоплен значительный опыт в укреплении межэтнического согласия и уважения к культурным ценностям народов.

В муниципальном образовании постоянно проводятся национальные праздники — это и марийские праздники «Семык», «Марийская восьмерка», и удмуртский «Гырон-Быдтон», и татарский «Сабантуй», и русская «Рождественская ярмарка» и многие другие.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».