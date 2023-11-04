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В Менделеевске ко Дню народного единства наградили волонтеров за поддержку бойцов СВО
Во Дворце культуры им. С.Гассара в Менделеевске состоялся концерт, приуроченный ко Дню народного единства и Дню Конституции Республики Татарстан.
Со сцены с приветственным словом обратился руководитель исполкома Роберт Искандаров. «Главное наше богатство — это радушные, трудолюбивые и талантливые люди — наш дружный и многонациональный народ!» — произнес он.
В честь Дня народного единства активистам города были вручены благодарственные письма главы района за активное участие в деятельности по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации.
В Менделеевском районе дружной и сплоченной семьей проживают люди разных национальностей, с разным историческим прошлым и культурными традициями.
Особое место в укреплении межнациональных отношений занимает районный Дом дружбы народов.
По словам главы исполкома, в Менделеевском районе накоплен значительный опыт в укреплении межэтнического согласия и уважения к культурным ценностям народов.
В муниципальном образовании постоянно проводятся национальные праздники — это и марийские праздники «Семык», «Марийская восьмерка», и удмуртский «Гырон-Быдтон», и татарский «Сабантуй», и русская «Рождественская ярмарка» и многие другие.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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