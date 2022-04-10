В Менделеевске изучат логистику для занятий скандинавской ходьбой

В Менделеевске появится маршрут для занятий скандинавской ходьбой, сейчас изучается логистика будущего проекта. Об этом пишут «Менделеевские новости».

Планами развития скандинавской ходьбы в городе поделился руководитель района Радмир Беляев на слете общественных организаций ветеранов и пенсионеров.

«Скандинавская ходьба — это хороший вид спорта, и его нужно развивать. Мы сейчас изучаем логистику. И в лесной зоне, где лыжня, планируем создать маршрут для прогулок и скандинавской ходьбы», — прокомментировал ситуацию Беляев.

Кроме того, руководитель вручил пожилым людям по 20 пар палок для скандинавской ходьбы и фирменные футболки с дизайн-кодом города.

В Набережных Челнах, откуда Беляев родом, активное развитие скандинавской ходьбы началось в 2012 году при участии тогдашнего мэра Василя Шайхразиева. В Автограде проводились массовые соревнования по скандинавской ходьбе с участием горожан и крупные фестивали.