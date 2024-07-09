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В Менделеевске из-за тлеющей сигареты загорелась квартира, на пожаре погиб мужчина
Накануне вечером в Менделеевске случился смертельный можар, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.
Возгорание произошло в однокомнатной квартире пятиэтажки №10 по улице Чоловского. Загорелась мебель на кухне.
Сотрудники пожарной охраны вывели из горящей квартиры женщину, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Мужчину нашли уже мертвым, погибшему было 56 лет.
Как впоследствии установили специалисты, случился пожар из-за непотушенной сигареты.
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