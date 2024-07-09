news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 июля 2024 07:33

В Менделеевске из-за тлеющей сигареты загорелась квартира, на пожаре погиб мужчина

Скопировать ссылку

Накануне вечером в Менделеевске случился смертельный можар, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире пятиэтажки №10 по улице Чоловского. Загорелась мебель на кухне.

Сотрудники пожарной охраны вывели из горящей квартиры женщину, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Мужчину нашли уже мертвым, погибшему было 56 лет.

Как впоследствии установили специалисты, случился пожар из-за непотушенной сигареты.

#смертельный пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2