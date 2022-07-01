В Менделеевске идет установка детских игровых площадок по проекту «Наш двор»

В Менделеевске детская игровая площадка по президентской программе «Наш двор» появилась возле домов №11 и 13 по ул. Ушковых. Об этом сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Ранее данная территория пустовала и обрастала травой. Сейчас же здесь появилась новая, безопасная и облагороженная площадка. Игровые элементы установлены и по улицам Чоловского, 2; Татарстана 5, 5а; ул. Тукая 10; Октябрьская 6, 8, 10; ул. Ушковых, 11, 13, 9», — уточнила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

По словам собеседницы агентства, во всех 33 дворах, которые в этом году вошли в программу, появятся подобные игровые площадки. На сегодняшний день выполнение работ по проекту «Наш двор» составляет 49,38%.

Также в Менделеевске в 2022 году в рамках программы будет впервые реализована пилотная дворовая территория: появятся новые архитектурные решения велодорожек, тротуарная сеть до всех точек притяжения вокруг, больше интересных малых архитектурных форм, о чем ранее сообщал «Татар-информ».