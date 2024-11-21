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В Менделеевске и на пляже «Тихие горы» установят еще 32 камеры видеонаблюдения
В Менделеевске начали установку 12 камер видеонаблюдения на территории пляжа «Тихие горы» и 20 — в самом городе. На сегодняшний день обсуждается вопрос об установке еще 160 объектов видеонаблюдения.
Всего в городе работают 170 видеокамер. 49 из них установлены по программе «Безопасный город», остальные находятся во дворах многоквартирных домов.
«Видеонаблюдение стало одной из причин улучшения ситуации по преступности в районе. В будущем информацию с видеокамер будут обрабатывать в Ситуационном центре, который создается в районе, в том числе для повышения безопасности», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.
По итогам 9 месяцев число неправомерных действий на улицах и в общественных местах снизилось. Так, в общественных местах за это время было совершено преступлений на 26% меньше по сравнению с предыдущим периодом, а на улицах города — более чем на 11%.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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