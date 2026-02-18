В Менделеевске готовят колонну с помощью для бойцов и гражданских

В Менделеевске осмотрели технику перед отправкой гуманитарного груза на новые территории.

В этот раз бойцам направят автомобили «УАЗ», «Шевроле Нива», «Шевроле Нива» багги и ЛУАЗ, а также три мотоцикла. В помощь гражданским жителям Лисичанска поедут «Нива» и «Лада Калина».

Кроме техники, в гуманитарный груз включены продукты, медикаменты, стройматериалы, генераторы и личные посылки.

Колонна отправится завтра в 13:00 с площади ДК им. С. Гассара.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.