В Менделеевске до 2030 года планируется построить причал

В Менделеевске до 2030 года планируется построить речную причальную стенку. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы Менделеевского района РТ Лейсан Галеева.

Спикер отметила, что новость была анонсирована на итоговом заседании коллегии Министерства транспорта Татарстана, где подвели итоги года и наметили планы на ближайшую пятилетку.

Галеева напомнила, что с 1 января 2025 года началась реализация новых национальных целей и проектов. Дорожно-транспортная отрасль представлена в национальных проектах «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система».

«[Раис Татарстана] Рустам Нургалиевич Минниханов поручил продолжить работу по развитию межрегиональных перевозок водным транспортом в акватории рек Волга, Кама и Вятка, обеспечить дальнейшее развитие пассажирского речного туризма и оказание услуг на социально значимых пригородных маршрутах», — отметила Галеева.

Среди задач — увеличение количества причалов в Татарстане. В числе городов, где до 2030 года будут построены причалы, есть и Менделеевск.

Увеличение количества заходов круизных судов в Татарстане даст возможность принять до 500 тыс. пассажиров. «Для этого нам необходимо провести мероприятия, увеличить действующий причал в Казани на 200 метров, завершить работы по реконструкции причала в Болгаре, ввести в эксплуатацию причал в Камском Устье, построить новые причалы в Челнах, Елабуге, Менделеевске под „Метеоры“», — заявил глава Минтранса Фарит Ханифов.