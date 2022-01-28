В Менделеевске детям-сиротам предоставят 15 квартир

В 2022 году в Менделеевске планируется ввести 13 тыс. квадратных метров по строительству жилья. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы согласовали на уровне республики строительство 60-квартирного дома по программе „Социальная ипотека“. Часть квартир будут предоставляться по социальной ипотеке, 15 квартир будут предоставлены детям-сиротам и порядка 20 квартир под арендное жилье. На этом доме мы обкатаем программу арендного жилья для врачей, учителей и других категорий граждан», — рассказал спикер.

Также на уровне Республики Татарстан для Менделеевска принято решение о строительстве 20 тыс. квадратных метров арендного жилья в случае необходимости. «Поэтому если будет такая востребованность, мы оперативно приступим к строительству дома для арендного жилья», — отметил Беляев.

Также в Менделеевском районе будут развиваться «европоселки» под индивидуальное жилищное строительство, выделено порядка трехсот участков — это «Лазурное побережье», «Солнечный берег», поселки Тихоново, Икское Устье, Тихие горы.