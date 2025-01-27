В Менделеевске большим концертом открыли Год защитника Отечества

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске торжественно открыли Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь значимого события состоялся концерт, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Афганистана и Чечни, участникам специальной военной операции.

Праздничное мероприятие прошло в воскресенье во Дворце культуры имени С. Гассара.

Перед основной частью участники мероприятия ознакомились с работой выставки. Она была посвящена военнослужащим Менделеевского района, которые «стояли и стоят на защите Родины в разные периоды нашей истории».

Далее в концертном зале жителей города и гостей поприветствовали заместитель главы Лейсан Галеева и участник спецоперации, кавалер ордена Мужества, депутат Государственного Совета РТ Эдуард Шарафиев.

«Спасибо творческим коллективам района за грандиозный концерт с душевными, светлыми, яркими номерами. Пусть в Год защитника Отечества будет как можно больше позитивных событий, а главное, победа», – прокомментировал событие на деловом понедельнике глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.