В Менделеевске благоустроят территорию родника и купели в Тихих Горах

В этом году в Менделеевске планируется обновление лестницы и благоустройство прилегающей территории родника «Святой ключ» и купели возле Богоявленского храма в Тихих Горах. В последний раз ремонт здесь проводился в 2011 году, рассказали «Татар-информу» в администрации муниципального образования.

Летом 2022 года по инициативе главы района Радмира Беляева и при поддержке депутата Максима Семенова здесь был отреставрирован сам родник, а также купальня и часовня.

Сейчас это место пользуется большой популярностью среди жителей района. Так, в день Крещения Господня за полчаса к роднику спустились около 30 человек.

Как отмечают жители, после обновления родник стал очень удобным, набирать воду могут сразу два человека. А в отремонтированной купели созданы безопасные и комфортные условия для окунания — сделать это можно до 21 января.