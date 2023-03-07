В Менделеевске благоустроят имение Ушковых за 85 млн рублей

В Менделеевске в 2024 году планируется благоустроить комплекс территорий, включающий имение Ушковых и стадион. Город стал участником Всероссийского конкурса малых городов. В случае победы муниципальное образование сможет получить грант в 85 млн рублей. Чем будет привлекать туристов Менделеевск, на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава района Радмир Беляев.

«Сегодня на территории стадиона проходят городские мероприятия, а имение Ушковых находится в заброшенном состоянии — при этом там сохранились многолетние деревья и ценные объекты. После благоустройства пространство станет важным туристическим объектом и мотивацией к сохранению и поддержке культурного наследия города», — заявил руководитель муниципального образования.

Беляев отметил, что у территории высокий потенциал — на участке есть памятники архитектуры регионального значения и памятники природы.

«Благоустройство имения может стать драйвером развития всего района. Так как оно удалено от города, планируется совместная работа с развитием транспортной доступности и наполнением инфраструктурой и бизнесом. А еще очень важно включить данную территорию в туристический маршрут города», — поделился он планами.

По словам Беляева, Менделеевск работает с благоустройством и историческим и культурным наследием города одновременно. Город разделен на несколько частей, но пока что исторические жилые районы — Камашево, Тихие Горы, Бондюга — плохо связаны с историческим центром.

«Все объекты исторического и культурного наследия находятся на территории именно этих жилых районов. Они складываются в единый маршрут, проходящий через центр города от набережной Камы до района Камашево», — отметил спикер.

За последние семь лет было благоустроено несколько объектов, создан каркас рекреации, востребованный жителями. Например, в самом центре города в 2016 году появился парк «Дружбы народов», который стал местом притяжения людей.

В 2021 году продолжилось благоустройство зоны рядом с ним — появился бульвар Интернационалистов, где созданы возможности для местных предпринимателей. Также по городу формируются велопешеходные маршруты с необходимой инфраструктурой. На эти цели в прошлом году было направлено 62 млн рублей.

«А в этом году у жителей города впервые появится организованный городской пляж на берегу Камы с необходимой инфраструктурой отдыха у воды», — анонсировал появление нового объекта глава района Радмир Беляев.

Еще одной важной задачей является поддержание связи с историческим наследием при благоустройстве общественных пространств.

Парк «Ушковские острова» разбили в историческом центре Менделеевска на берегах реки Тойма и ее старицы в окружении разрозненных участков химзавода имени Карпова. С этого завода когда-то началось превращение поселка Бондюжский в город, названный в честь химика Дмитрия Менделеева.

Ушковские острова благоустраивали поэтапно. Первая очередь появилась еще в 2015 году. Всего за пять лет на реализацию проекта в рамках Программы развития общественных пространств и Федерального проекта направили более 100 млн рублей.

Рядом с территорией Ушковских островов находится Краеведческий музей — это историческое здание с вековой историей.

«Сегодня задача города — это раскрытие природного и исторического потенциала. Мы можем достичь этого через следующие шаги — реновацию этого музея (работа уже началась) и создание совместных маршрутов и проектов с Елабугой. С Елабужским музеем-заповедником уже есть договоренность, у нас общая история», — сообщил Беляев.

В этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе малых городов уже в восьмой раз. С 2018 по 2022 год его победителями стали 40 общественных пространств республики, 30 из них уже обновлены. Общая сумма грантов из федерального бюджета превысила 2,7 млрд рублей. Всероссийский конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (инициированного, как и другие национальные проекты, Президентом РФ Владимиром Путиным).