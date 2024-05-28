В Менделеевске анонсировали новое кадровое назначение

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На совещании в администрации Менделеевска озвучили новое кадровое назначение. На должность директора Менделеевского филиала акционерного общества «Республиканское производственное объединение „Таткоммунэнерго“» назначен Рим Сафиуллин. Его представила замглавы Лейсан Галеева.

Рим Сафиуллин родился 30 марта 1974 года в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан. Окончил Казанский государственный университет по специальности «Учитель физкультуры».

Свою трудовую деятельность начал в МУП «Метроэлектротранс» в Казани. Далее трудился в должности заместителя генерального директора по эксплуатации, затем в ЗАО НПО «Жилищное хозяйство и благоустройство» заместителем генерального директора по благоустройству.

Также работал замруководителя городского исполнительного комитета Елабуги по благоустройству, заместителем директора по технической части в санатории «Шифалы Су – Ижминводы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на должность начальника отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Менделеевском районе назначена Наталья Дьячкова.