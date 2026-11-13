В Менделеевск отправили дебаркадер для будущей речной пристани

Дебаркадер 1961 года постройки ранее использовался на пристани в Шеланге. Теперь его планируют отремонтировать и установить в Менделеевске. АО «Флот РТ» предоставляет плавучий причал, муниципалитет совместно с партнерами займется необходимыми ремонтными работами и подготовкой места для установки.

После завершения работ дебаркадер сможет принимать пассажирские суда, в том числе скоростные теплоходы «Метеор». В перспективе Менделеевск планируют включить в речной маршрут Казань – Набережные Челны, связав его с Нижнекамском и другими населенными пунктами на Каме.

Первые пассажиры, как ожидается, смогут воспользоваться новым причалом в мае 2027 года.

«Для Менделеевска это не просто появление нового причала, а возвращение важной части городской истории. Когда-то речная пристань пользовалась большим спросом, и мы уверены, что сегодня у водного транспорта есть все возможности вновь стать востребованным», – отметил Искандаров.

История Менделеевска тесно связана с Камой. Речные перевозки и пристань в Тихих Горах играли важную роль в жизни местных жителей. В 1967 году Тихие Горы вошли в состав Менделеевска.

Возвращение речного сообщения станет следующим этапом развития территории после создания современной набережной «Тихие горы». Новый маршрут рассчитывают сделать востребованным не только у жителей района, но и у сотрудников предприятия «Аммоний», резидентов ОЭЗ «Алабуга» и туристов. Он позволит добираться до города водным транспортом и знакомиться с его достопримечательностями, в том числе наследием семьи Ушковых.