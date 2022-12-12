В Мелитополе прозвучали два громких взрыва

Вечером в понедельник, 12 декабря, в Мелитополе были слышны два громких взрыва. Об этом передает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«В Мелитополе примерно в 21:35 было слышно два мощных взрыва, – рассказал Рогов. – Вполне возможно, что они произошли за городом».

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что в городе сработала система ПВО, прозвучало порядка десяти взрывов. Позже стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по турбазе из РСЗО HIMARS, в результате обстрела погибли два человека, 10 пострадали