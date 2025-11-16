news_header_top
Происшествия 16 ноября 2025 11:09

В Мексике проходят массовые протесты после убийства мэра

В результате столкновений во время массовых протестов в центре Мехико пострадали более сотни сотрудников правоохранительных органов, сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на главу городской службы общественной безопасности Пабло Васкеса Камачо.

По данным Reuters, накануне тысячи людей по всей стране вышли на акции под лозунгом «Поколение Z», выражая протест против роста преступности. Поводом для выступлений стало убийство мэра Уруапана Карлоса Манзо, застреленного во время публичного мероприятия.

Около сорока пострадавших полицейских были госпитализированы, кроме того, травмы получили двадцать мирных жителей.

В столице группа протестующих в капюшонах разрушила ограждения вокруг Национального дворца, где проживает президент Клаудия Шейнбаум Пардо. Это привело к столкновениям с подразделениями полиции по борьбе с беспорядками, которые применили слезоточивый газ, отмечают очевидцы агентства Reuters.

#акции протеста #мексика
