В Мекке ночь Курбан-байрама проводят под открытым небом, об этом рассказала корреспондент «Татар-информа», совершающая хадж в Саудовской Аравии.

«После стояния на горе Арафат паломников везут в долину Муздалифа. Эта огромная каменистая площадь находится между Арафатом и долиной Мина. После вечерней молитвы здесь собираются все паломники. Ночь они проведут под открытым небом», — поведала журналист в большом материале о хадже.

Условия этой ночевки весьма аскетичные, лишь немногим достаются матрасы, для других постелью в эту ночь может послужить ковер или даже просто картонка. Несмотря на все трудности, по заверению корреспондента «Татар-информа», спится отлично.

Чем встречает паломников утро после ночевки под открытым небом и как заканчивается хадж, читайте в материале ТИ.