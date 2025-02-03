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Экономика 3 февраля 2025 08:20

В Менделеевске инвесторы предложили построить жилой комплекс и открыть барбершоп

В Менделеевске инвесторы предложили построить жилой комплекс и открыть барбершоп

Построить жилой комплекс, открыть барбершоп и запустить производство полуприцепов-цистерн предложили инвесторы в Менделеевском районе Татарстана на заседании Совета по развитию предпринимательства и инвестициям.

Компания «СП «Старт» вышла с предложением запустить производство емкостно-наливной прицепной техники. Будет предложена площадка в промпарке «Менделеевск 2.0». Если условия подойдут, в скором времени начнется строительство. «Компания создаст 60 рабочих мест со средней зарплатой, как обещает инвестор, 110 тыс. рублей», – рассказала на деловом понедельнике заместитель главы района Лейсан Галеева.

По информации спикера, компания «РН Девелопмент» предложила построить в Менделеевске жилой комплекс. «Безусловно, строительство МКД для нас очень актуально. Будем рассматривать варианты земельных участков под возведение ЖК», – прокомментировала инициативу Галеева.

Предприниматель Альберт Кодряну намерен открыть первый в Менделеевске барбершоп.

«Всегда рады таким инициативам. Город развивается, расширяется спектр услуг, это повышает комфорт жителей, растет предпринимательство», – заключила докладчица.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район #инвесторы
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