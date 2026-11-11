В медучреждениях Татарстана не хватает почти 1400 врачей

На сегодня потребность во врачах в Татарстане составляет 1 395 человек. Среди них 68 педиатров и 28 акушеров-гинекологов. Такие данные приводятся в постановлении Кабмина РТ, которое проходит антикоррупционную экспертизу.

В этом году Министерству здравоохранения Республики Татарстан выделено 563 направления на обучение по программам специалитета и 1108 направлений по программам ординатуры. Из них по специальности акушера-гинеколога – 68 квот, следует из документа.

Сегодня в Татарстане действуют меры поддержки, которые направлены в том числе на решение кадрового вопроса. С этого года по решению Раиса РТ врачи дефицитных специальностей, которые переезжают в республику из других регионов России или из-за рубежа, смогут получить 1 миллион рублей. Главное требование – врач должен устроиться именно в ту государственную больницу или поликлинику, где по его специальности укомплектованность штата менее 80%.

Для решения проблемы Минздрав РТ создает Дирекцию кадровых решений – об этом ранее рассказывал «Татар-информ». Одним из основных направлений работы дирекции станет привлечение новых кадров. Эту задачу будет выполнять Кадровый центр в составе дирекции.



Одним из его инструментов станет портал медицинские-вакансии.рф. Через удобный сайт кандидаты могут ознакомиться с вакансиями, условиями трудоустройства и мерами поддержки. Кадровый центр будет сопровождать кандидата с первого контакта и до устройства на работу.